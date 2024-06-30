الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردم الانهيار الأرضي.. إصلاح كسر الماسورة الرئيسية بجسر النيل بقرية دهتورة بالغربية

انهيار ارضي
انهيار ارضي

نجحت الأجهزة المعنية في محافظة الغربية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إصلاح الماسورة الرئيسية التي تسببت في انهيار أرضي على طريق جسر النيل بقرية دهتورة بمركز زفتى، تمت عملية الصيانة بنجاح بعد تواجد العديد من الجهات المعنية، والتي شملت مجلس مدينة زفتى وشركات الكهرباء والغاز والحماية المدنية، في موقع الحادث منذ ظهر أمس السبت.

إصلاح الماسورة المتضررة واستعادة تدفق المياه فيها

قام الفنيون والمهندسون بإصلاح الماسورة المتضررة واستعادة تدفق المياه فيها، كما تم فحص باقي التوصيلات الخدمية تحت الأرض للتأكد من سلامتها، الآن ويتم إجراء عمليات الردم لموقع الانهيار، تمهيدًا لعملية إعادة تأهيل الطريق وإعادته إلى حالته الطبيعية.

 من جهته قال مجاهد الدرف، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى، إن هذه الأعمال السريعة والفعالة تعكس التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سلامتهم وراحتهم، وتعكس أهمية الجهود المشتركة لإصلاح  الأعطال بصورة سريعة، مشيدا بالتنسيق المثالي بين الهيئات المختلفة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

الحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وضمان استدامة توفير المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بقيادة الدكتور مهندس حمدي شطا، التزامها بالحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وضمان استدامة توفير المياه النقية للسكان.

وتختتم الشركة والجهات المعنية العمل على إعادة تأهيل الطريق ورصفه، ومن المتوقع أن يتم استعادة وضعه الطبيعي في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، قد شهدت هبوطا أرضيا، نتيجة انفجار ماسورة مياه رئيسية تغذي 7 قرى والعزب التابعة لهم، يتبعون مركزي زفتي وسمنود، نتج عنه سقوط سيارة نقل، وأنقذت العناية الإلهية الأهالى، ولم يسفر الانهيار عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وتلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوقوع هبوطا أرضيا  بقرية دهتورة بدائرة المركز نتج عنه سقوط سيارة نقل، وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولى الوحدة المحلية لمجلس قروي حانوت التابع له القرية، مدعومة بسيارة إسعاف وونش إنقاذ إلى موقع البلاغ.

 وتبين وقوع  هبوط أرضى  نتج عنه سقوط سيارة نقل  وأنقذت العناية الإلهية الأهالى، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم رفع السيارة باستخدام ونش، وحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

إصلاح الماسورة الرئيسية مجلس مدينة زفتي شركات الكهرباء والغاز والحماية المدنية صلاح الماسورة المتضررة واستعادة تدفق المياه فيها هبوطا أرضيا بقرية دهتورة سقوط سيارة نقل قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية

مواد متعلقة

غلق 129 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

رفع 5050 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من مراكز الغربية

إزالة 17 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية

الثانوية العامة 2024.. أولياء الأمور يدعمون ذويهم بالدعاء أمام لجان الفيزياء بالغربية

مكافأة للطلاب و"تسلية".. "ورق عنب" أمام لجان الثانوية العامة بالغربية

تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في طنطا بالغربية

فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يتمنون امتحانا في مستوى "المتوسط"

فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يواصلون امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

عاجل.. كاتس: لدينا سلاح يكسر المعادلة إذا قررت دول الشرق الأوسط تصفية الحسابات

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه