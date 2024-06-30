ردم الانهيار الأرضي.. إصلاح كسر الماسورة الرئيسية بجسر النيل بقرية دهتورة بالغربية

نجحت الأجهزة المعنية في محافظة الغربية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إصلاح الماسورة الرئيسية التي تسببت في انهيار أرضي على طريق جسر النيل بقرية دهتورة بمركز زفتى، تمت عملية الصيانة بنجاح بعد تواجد العديد من الجهات المعنية، والتي شملت مجلس مدينة زفتى وشركات الكهرباء والغاز والحماية المدنية، في موقع الحادث منذ ظهر أمس السبت.

إصلاح الماسورة المتضررة واستعادة تدفق المياه فيها

قام الفنيون والمهندسون بإصلاح الماسورة المتضررة واستعادة تدفق المياه فيها، كما تم فحص باقي التوصيلات الخدمية تحت الأرض للتأكد من سلامتها، الآن ويتم إجراء عمليات الردم لموقع الانهيار، تمهيدًا لعملية إعادة تأهيل الطريق وإعادته إلى حالته الطبيعية.

من جهته قال مجاهد الدرف، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى، إن هذه الأعمال السريعة والفعالة تعكس التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سلامتهم وراحتهم، وتعكس أهمية الجهود المشتركة لإصلاح الأعطال بصورة سريعة، مشيدا بالتنسيق المثالي بين الهيئات المختلفة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

الحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وضمان استدامة توفير المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بقيادة الدكتور مهندس حمدي شطا، التزامها بالحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وضمان استدامة توفير المياه النقية للسكان.

وتختتم الشركة والجهات المعنية العمل على إعادة تأهيل الطريق ورصفه، ومن المتوقع أن يتم استعادة وضعه الطبيعي في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، قد شهدت هبوطا أرضيا، نتيجة انفجار ماسورة مياه رئيسية تغذي 7 قرى والعزب التابعة لهم، يتبعون مركزي زفتي وسمنود، نتج عنه سقوط سيارة نقل، وأنقذت العناية الإلهية الأهالى، ولم يسفر الانهيار عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوقوع هبوطا أرضيا بقرية دهتورة بدائرة المركز نتج عنه سقوط سيارة نقل، وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولى الوحدة المحلية لمجلس قروي حانوت التابع له القرية، مدعومة بسيارة إسعاف وونش إنقاذ إلى موقع البلاغ.

وتبين وقوع هبوط أرضى نتج عنه سقوط سيارة نقل وأنقذت العناية الإلهية الأهالى، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم رفع السيارة باستخدام ونش، وحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.