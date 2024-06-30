الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انتهي طلاب الثانوية العامة 2024 أمس السبت من امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حيث ازداد مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يوليو المقبل.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يستمر طلاب الشعبة العلمية في أداء امتحانات الثانوية العامة حتي يوم 17 يوليو المقبل، حيث يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، للشعب الادبية والعلمية، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

فيما يؤدي  طلاب الشعبة الأدبية يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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"اطمئنوا".. التعليم توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

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موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024
جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
مادة الفيزياء 60 درجة.
مادة الكمياء 60 درجة.
مادة الأحياء 60 درجة.
مادة التاريخ 60 درجة.
مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
مادة الديناميكا 30 درجة.
مادة الاستاتيكا 30 درجة.
مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة. 

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