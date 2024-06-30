الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مرور الغربية" يضبط 440 مخالفة وتحصيل 78 ألف جنيه غرامات فورية

مرور الغربية
مرور الغربية

حررت  الإدارة العامة لمرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة تفتيشية على مدار 48 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  440 مخالفات، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل 78 ألف جنيه غرامات فورية

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 78 ألفًا و630 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة. 

في السياق ذاته، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

 حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة

 وكانت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، قد شنت حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدن المحلة الكبرى، وطنطا وزفتي، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي هذه المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة بشأن نجاح الحملة الموسعة التي تم تنفيذها خلال 24 ساعة، وتم ضبط 76 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ووضعهم تحت التحفظ.

الإدارة العامة لمرور الغربية مصادرة المركبات والدراجات المخالفة مدير امن الغربيه تحصيل مقابل مخالفات استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع

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