الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث تموين الغربية تضبط 112 مخالفة تموينية بمراكز المحافظة

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

شن ضباط وأفراد مباحث التموين بمحافظة الغربية، حملة مكثفة على مراكز ومدن المحافظة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة>

 وتلقت الإدارة العامة لـ مباحث التموين بمحافظة الغربية، إخطارًا يفيد بتحرير 112 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تنفيذ هذه الحملات الرقابية على مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.  

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وجرى تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى صعيد منفصل، وجه "رحمي" بمنع حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية والصلبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وتوعية المواطنين بذلك؛ ومراجعة تراخيص كافة مصانع الطوب والفحم وغلق المخالفين، موجها البيئة بإعداد برامج توعوية للحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الشباب والرياضة والتعليم والثقافة، كما أكد علي سرعة نهو إجراءات التعاقد الجديد مع متعهدي القمامة، بالإضافة الى استكمال انتظام تحصيل إيرادات الدولة من الأصول المؤجرة او المباعة بنظام التقسيط، وتكثيف حملات نهو إجراءات تراخيص المحال على قانون المحال الجديدة، تحصيل رسوم محاضر الغلق والنظافة.

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مباحث التموين بمحافظة الغربية حملة مكثفة الرقابة على الأسواق مصادرة السلع المغشوشة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

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