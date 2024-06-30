غلق 129 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، قد تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة الجديدة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 129 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، والمنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنع هدر الطاقة من قبل المحلات بالإنارة الخارجية الزائدة بالمحلات، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ85 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية، عددًا من التوجيهات المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية وجميع دور العبادة "المساجد وملحقتها والكنائس وملحقتها" والمدارس والجامعات، وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، التأكد من إطفاء الإنارة العامة فجرا ومراجعة انارة الشوارع بنظام عمود مضاء 2 غير مضاء علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين، فصل اضاءة الورش ومعارض السيارات والمحال المضاءة نهارا، الزام المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وأيضًا تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة"، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً.

كما شملت التوجيهات التشديد على الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات؛ وتشكيل لجان للمرور والتأكد من مواعيد الغلق ب 12 مركز ومدينة، وإزالة جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها إدارة العلاقات العامة والإعلام بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.