الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 17 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية

حملة إزالة
حملة إزالة

استمر الدكتور طارق رحمي،  محافظ الغربية، في متابعة   حملات إزالة التعديات  على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 17 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة؛ لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وعلي صعيد آخر، تشهد قرية شرشابة، مركز زفتى بمحافظة الغربية، مشروعات تنموية هائلة ضمن مبادرة "حياة كريمة" وهي المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحسين الحياة في الريف المصري، نحو الوصول لمصر الجديدة مصر 2030 التي ينشدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد كانت القرى الريفية في مصر مهمشة لسنوات طويلة دون الحصول على الاهتمام اللازم، ولكن تغيرت الأوضاع بسرعة عقب إطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية الريف وتوفير معيشة كريمة لسكانه.

جاءت ثورة 30 يونيو، والتي تُعد من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ مصر الحديث، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، والتي بها شهدت البلاد تغييرًا جذريًا في النظام السياسي، وعادت مصر إلى أهلها وأنقذتها الثورة من الدخول في النفق المظلم، وقد جاءت هذه الثورة بمثابة عودة الأمل إلى أهالي الريف في  تحقيق  "حياة كريمة" لكل أهالي الريف المصري، وذلك عقب إطلاق مبادرة حياة كريمة.

يشير جمال راغب جمال الدين، رئيس اتحاد مراكز شباب القرى في الغربية، وأحد أهالي القرية، إلى أن قرية شرشابة كانت تعاني من نقص الخدمات العامة والبنية التحتية الضعيفة، وكان لديهم مركز شباب، لكنهم يعانون من سوء حالة الملعب وعدم وجود مبنى إداري يلبي احتياجاتهم، ويؤكد أن القرية تحتضن العديد من المواهب الشابة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية التي تحتاج إلى دعم لخدمة الرياضة المصرية.

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