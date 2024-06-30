"اطمئنوا".. التعليم توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على صعوبة امتحان مادة الفيزياء وفقًا لما قاله لطلاب الثانوية العامة، قائلا إن "تقرير اللجنة المعنية بدراسة الامتحان سيكون في صالح الطلاب".

وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "كل ما تداول من شكاوى حول امتحان الفيزياء سوف نضعه في الاعتبار".

وتابع: "اطمأن الطلاب بخصوص نتائج تقرير اللجنة المعنية بدراسة امتحان الفيزياء بنسبة 100%.. تم إغلاق 100 جروب للغش الإلكتروني خلال الفترة الماضية".

واختتم المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "نعترف بوجود حالات غش ولكننا نضبطها ونواجهها".