التضامن: نتلقى شكاوى وطلبات استقبال المشردين ونتعامل معها بشكل فورى

تحدث محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، عن جهود وزارة التضامن وفريق التدخل السريع في ملف المشردون بمصر.

وقال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "نتلقى شكاوى وطلبات استقبال المشردين ونتعامل معها بشكل فوري".

وأضاف: "لدينا مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للتعامل مع الحالات"، متابعا: "نسعى لكسر الصورة التقليدية للموظفين المختصين بالتعامل مع المشردين".

وتابع محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: "رقم 16439 هو الخط الساخن لاستقبال حالات التشرد بوزارة التضامن الاجتماعي".