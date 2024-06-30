أبرزها احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.. أجندة "الدستور" الثقافة اليوم

الاحتفال بذكرى ثورة 30 يوينو عبر المراكز والمواقع التابعة لوزارة الثقافة المصرية عبر الجمهورية، أبرز ما تحمله فعاليات اليوم الأحد 30 يونيو، ونرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

احتفالات قطاعات وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

ففي الثامنة مساء، يشهد المركز الثقافي بطنطا، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن الاحتفالات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما يشهد قصر ثقافة عين حلوان، في الحادية عشرة صباحا، احتفالية ثقافية وفنية يقدمها فرع ثقافة القاهرة، وتتضمن الاحتفالية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية.

وفي السابعة مساء، يعقد بمركز الإبداع الفني بساحة الأويرا والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ثقافي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، احتفالا بذكري 30 يونيو بمشاركة عدد من رموز الثقافة والسياسة.

وفي الثامنة مساء وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد ببيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، لقاء لمناقشة ديوان “وجوه لا مرئية”، للكاتبة شادن دياب، ويناقش الديوان كل من، النقاد الدكاترة، مصطفى الضبع، حسام جايل، وخالد أبو العلا.

وفي السابعة مساء، تعقد بصالون بيت الحكمة الثقافي، أمسية لمناقشة رواية "غواية ظل"، الصادرة عن بيت الحكمة للكاتب محمد عطية محمود. ويناقش الرواية د. عادل ضرغام، وتدير اللقاء الكاتبة نورهان البسيوني.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء، تعقد بمقر جمعية نقاد السينما المصريين والكائن في 36 شارع شريف، وسط البلد، أمسية ثقافية سينمائية، لعرض ومناقشة موسوعة "مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية" بجزئيه الأول والثاني الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للناقد الدكتور ناجي فوزي، ويدير اللقاء الناقد أسامة عبد الفتاح.

احتفالات دار الأوبرا بذكرى ثورة 30 يونيو

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في الثامنة والنصف مساء، احتفالية كبري بذكرى ثورة 30 يونيو ثورة شعب تحت شعار "ليلة في حب مصر" التى يحييها كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمى.

يتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي وتضم: قصيدة مصر أجل، أوبريت الأرض الطيبة - الوطن الأكبر، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، وغيرها

أداء نجوم الأوبرا: أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.

في ذات السياق، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة والنصف مساء، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع تراث الموسيقى العربية التي أبدعها كبار الملحنين منها: غنى لى شوى لـ زكريا أحمد، قلبى ومفتاحه لـ فريد الاطرش، صورتنا واحنا سوى لـ محمود كامل، ياما قلبى قاللى لأ، لعبة الايام لـ رياض السنباطى الطويل، ياليلة ماجانى الغالى لـ عبد العظيم محمد، وغيرها أداء كلا من: أحمد محسن، أحمد صبري، ياسر سليمان، محمد شوقى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، نهى حافظ، مريم السخاوي.