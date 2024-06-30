حسام حسن يهنىء الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكد: علامة مضيئة فى تاريخ مصر

تقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم والكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مؤكدين أنها ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، والتي أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه.

وقال حسام حسن: “على مدار عشر سنوات مرت على حكم الرئيس السيسي لمصر، شهدت البلاد طفرات غير مسبوقة في عدد من الملفات التي جاءت على رأس أولويات الرئيس ولعل من بينها الملف الرياضي، حيث صارت مصر قوة رياضية حقيقية لا يُستهان بها، ولم تقتصر تلك الطفرة الرياضية فقط على الإنجازات التي حققتها الفرق المصرية في المحافل الدولية فقط ولكن حتى في مجال البنية التحتية والتطوير الملموس في المنشآت الرياضية”.