عاجل.. حزب الله اللبناني ينفذ 3 عمليات استهدفت تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية

اقتصرت على القطاع الشرقي..

أصدر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد بيانا لملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي التي نفذها يوم السبت 29 يونيو 2024.



وأعلن الإعلام الحربي أن المقاومة نفذت يوم السبت 3 عمليات اقتصرت على القطاع الشرقي.



وقال في البيان إنه تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة.



وأضاف أنه استهدف أيضا تجهيزات تجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها.



وأفاد بأنه قصف دبابة ‏ميركافا وآلية "نمر" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالصواريخ ‏الموجهة.



وأكد أنه تمت إصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏



