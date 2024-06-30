جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا

يقدم "الدستور" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات بطولة دوري نايل.

وسجل رباعية فريق الزمالك كلًا من مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 41 وإبراهيما نداي في الدقيقة 89 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92.

أما هدفي فريق سيراميكا كليوباترا فأحرزهما جون إيبوكا وصديق أوجولا في الدقيقتين 21 و72.

وارتقى الزمالك إلى المركز الثامن بعد هذا الفوز برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، أما فريق سيراميكا كليوباترا فقد احتل المركز التاسع بنفس رصيد النقاط ولكن من 27 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز

1- بيراميدز - 62 نقطة - 25 مباراة.

2- الأهلي - 48 نقطة - 20 مباراة.

3- المصري - 45 نقطة - 27 مباراة.

4- زد - 41 نقطة - 26 مباراة.

5- إنبي- 41 نقطة - 27 مباراة.

6- فيوتشر - 41 نقطة - 27 مباراة.

7- سموحة - 39 نقطة - 26 مباراة.

8- الزمالك - 37 نقطة - 22 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة - 27 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 37 نقطة - 28 مباراة.

11- طلائع الجيش - 34 نقطة - 26 مباراة.

12- الإسماعيلي - 31 نقطة - 28 مباراة.

13- الجونة - 31 نقطة - 28 مباراة.

14- البنك الأهلي- 30 نقطة - 28 مباراة.

15- فاركو - 25 نقطة - 28 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 27 مباراة.

17- الداخلية - 19 نقطة - 28 مباراة.

18- المقاولون العرب - 19 نقطة - 26 مباراة.