موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

يترقب جماهير النادي الأهلي، موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة والتي من المنتظر أن تجمعه بنظيره طلائع الجيش ضمن الجولة 13 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأثنين على ستاد الكلية الحربية في الجولة 13 المؤجلة من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدًا الأثنين الموافق 1 يوليو في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات " أون تايم سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وتحديد على قناة on time sports 1.

أحمد جاب الله يوضح موقف المصابين في الأهلي ‏

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏



وواصل جاب الله حديثه عن الحالات الطبية للمصابين، موضحًا أن علي معلول بدأ في ‏المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة ‏الماضية.‏



وتطرق إلى الحديث عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للإصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏



وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر ‏مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏