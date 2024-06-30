الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. كاتس: لدينا سلاح يكسر المعادلة إذا قررت دول الشرق الأوسط تصفية الحسابات

يائير كاتس
يائير كاتس

قال يائير كاتس رئيس مجلس عمال صناعة الطيران الإسرائيلي مساء السبت إن تل أبيب لديها سلاح يكسر المعادلة إذا قررت إيران واليمن وسوريا والعراق ودول الشرق الأوسط تصفية الحسابات معها.

وأضاف يائير كاتس: لدينا القدرة على استخدام أسلحة يوم القيامة".

وشدد رئيس مجلس عمال صناعة الطيران الإسرائيلي على أنه من المهم أن نفهم أن هناك خطرا وجوديا.

وتحدث كاتس عن الحافاء الذين يساعدون إسرائيل، حيث أفاد بأن "التحالف الذي أنشأته تل أبيب مهم.. يساعدنا الأمريكيون والبريطانيون والألمان في الجانب الاستخباراتي فهم يعرفون كيف يبلغوننا عن التحركات التي يمكن أن تعرضنا للخطر، حتى عندما تكون لدينا الوسائل في الفضاء لتحديد هذه التهديدات بأنفسنا فإن مساعدتهم مهمة. لقد رأينا مع الإيرانيين كيف عرفوا كيف يساعدوننا".

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني، قال رئيس مجلس عمال صناعة الطيران الإسرائيلي "إن مهندسينا وعمالنا استعدوا لهذا السيناريو لعدة أسابيع، في نفس السبت عندما أبلغنا أن إيران شنت هجوما ذهب جزء كبير منا إلى النوم ببساطة وكان أعظم إنجاز في صناعة الطيران هو أننا جميعا استيقظنا في صباح عادي كسائر الأيام".

وتابع قائلا: "لن أنسى أبدا كلمات الرئيس التنفيذي لصناعة الطيران في الساعة الثالثة صباحا، بعد أن أدركنا أننا قد تجاوزنا هذا الحدث بنجاح"، مضيفا أن الرئيس التنفيذي قال "لقد عملت منذ ثلاثين عاما حتى هذه الليلة.. إننا سعداء لأننا أنقذنا إسرائيل في يوم الاستقلال".

 

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