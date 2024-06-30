عاجل.. الشارع الإسرائيلى يشتعل.. القاهرة الإخبارية ترصد تفاقم مظاهرات تل أبيب

رصدت قناة القاهرة الإخبارية عبر مراسليها الموجودين في قلب الحدث على مدار الساعة، تفاقم الغضب في تل أبيب والتظاهرات التي اجتاحت الشوارع احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة وتطورات الأوضاع هناك.

وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن هناك مظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى تدعو لصفقة تبادل فورية للمحتجزين وتطالب بإقالة حكومة نتنياهو.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها من مراسليها بأن متظاهرين يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل.

فيما كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية" القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، آخر التطورات داخل إسرائيل، بشأن محادثات من قبل زعيم المعرضة مع أطراف سياسية عدة في إسرائيل وغيرها لإسقاط حكومة نتيناهو وعقد صفقة لاسترداد المحتجزين.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إنه كان هناك اجتماع أولي بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبين قادعون ساعر، وكان هناك دعوات إلى جانتس وإيزنكوت لضرورة الانضمام إلى هذه المنظمة أو الحزب الجديد الذي يسعى لابيد لتأسيسه داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن هدف هذا التأسيس الجديد أو هذه المنظمة الجديدة هو إقالة حكومة نتنياهو وإسقاط هذه الحكومة وتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، فضلًا عن الحديث عن صفقة التبادل؛ لأنه لا يوجد هناك أي ثقة ما بين الشارع الإسرائيلي وبين وزراء في داخل الحكومة الإسرائيلية وبين المستوى السياسي والعسكري.

وأشارت إلى أن جانتس يُشارك في المظاهرات مع أهالي المحتجزين، وأن إدارة بايدن تقدم مقترحا جديدا.

وقالت قالت الاحتجاج في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يفضل الحرب عن التسوية في غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بانطلاق مظاهرات في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أنه تم نقل شهيد وعدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بقصف عائلة المبحوح في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانبه قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رفعت من قِبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها.

وأضاف براك، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أميمة تمّام، أنه للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويتم تسجيله صوتًا وصورة أمام نظر العالم أجمع، لافتًا إلى أن كافة الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة هي ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.

وأشار النائب العام الفلسطيني السابق، إلى أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ويجب وقف هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.