الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو الغيط لـ "الشاهد": مبارك عمره ما تطاول على.. وكان عنيفًا معى فى مرتين

السفير أحمد أبوالغيط
السفير أحمد أبوالغيط

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن حقيقة رغبة الرئيس الأسبق مبارك في توريث نجله الحكم.

 

وقال أبو الغيط خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، حكيت في كتابي أنني قولت للرئيس مبارك "إذا كان ابنك يبغي أو يرغب في العمل السياسي، جربه في مجلس الشعب.. فكان رد فعل مبارك من خلال حديث مباشر وجهًا لوجه، قال لي كلمه وهو عمره ما تطاول على أحد أو على الأقل على وزير خارجيته، مبارك عمره ما تطاول علي في حياتي، هو كان عنيف معي في مرتين؛ مرة في قصة حماس وعبور الفلسطينيين داخل الأرض المصرية، وقد كنت أقول له الرقم بأن "النهار ده عبر وعاد إلى داخل فلسطين 300 ألف، فقال لي "إيه؟!.. إنت بتقول إيه؟ّ!"، فكلمة "بتقول إيه دي متخرجش منه، الكلمة الثانية عندما قلت له على ابنه "جربه في مجلس الشعب" قالي "دول يقطعوه"، وبالتالي فإن مبارك لم يكن يفكر في موضوع التوريث.

 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

السفير أحمد أبو الغيط برنامج الشاهد التوريث الرئيس مبارك الدكتور محمد الباز

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