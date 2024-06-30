الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دونيتسك: مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف أوكراني

قصف أوكراني
قصف أوكراني

أفاد حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بمقتل شخص وإصابة أربعة مدنيين آخرين إثر قصف نفذته القوات الأوكرانية في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وكتب بوشيلين في قناته على "تلجرام": "قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون اليوم نتيجة لعدوان قوات كييف في منطقة بتروفسكي في دونيتسك".

وأضاف: "خلال هجوم بالقذائف المدفعية، تعرض منزل عائلة لإطلاق النار أصيب فيه الأب والأم وابنهما، كما أصيبت الجدة في القصف".

ويوم الجمعة، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".

وبحسب البيان، تم إطلاق " إجمالي سبع قذائف، في الفترة من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحًا، على المنطقة المذكورة (بتروفسكي) في دونيتسك ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا".

وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، تتعرض هذه المنطقة للقصف بشكل مستمر، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، من قبل القوات الأوكرانية.

 

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: المقاتلات الإسرائيلية تخترق حاجز الصوت فوق بيروت وجنوب وشرق لبنان

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 30 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه