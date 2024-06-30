كامل العدد.. مدحت صالح يشعل حماس الجمهور بالأوبرا ويردد: بحبكم (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا ضخمًا أحياه النجم الكبير مدحت صالح، على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير

واستقبل الجمهور، مدحت صالح بالتصفيق الحاد، وظل يردد "بحبكم"، واستمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح، التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى باقة من الطرب لكبار الملحنين من بينها "زي ما هى، يتقال، أنا مش بعيد، الدنيا لو هتيجى، ثلاث سلامات، قلب واحد، بأسم الحب، حبيبى ياعاشق، الله ياسيدى، شبكو إيديكو، لحظة تاريخية، وعدى، كوكب تانى،حمايا العزيز، النور مكانه فى القلوب،عيون البنت، بحلم على قدى، المليونيرات،ابن مصر.

كما تغنى مدحت صالح بتتر مسلسل "أبو العروسة "والذى أضفى عليه النجم مدحت صالح بأدائه المتميز لمسة فنية وإنسانية قوبلت بإستحسان وتفاعل كبير من الجمهور.

وأقيم الحفل رافعا لافتة "كامل العدد" خاصة أن نفدت تذاكر الحفل بأكمله فور طرحها من قبل إدارة الأوبرا، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 2000 جنيه، والثانية بمبلغ 1700 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 1500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا، ويقام الحفل لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا.

الجدير بالذكر أن مدحت صالح، يواصل تجهيزاته لأغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه يضع اللمسات النهائية لإصدار نسخة معدلة Remastered Version 2024 من ألبوم "استنى"، والذي تم إصداره لأول مرة سنة 2015، وتمت إعادة مكساج وماستر الألبوم.

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا

مدحت صالح في حفل الأوبرا