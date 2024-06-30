الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبو الغيط" لـ"الشاهد": الإخوان استغلت صدام حماس وإسرائيل لإشعال الداخل المصرى عام 2008

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والسفير أحمد أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مشكلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت في 2010 وكان قد أمضى 29 عامًا في الرئاسة ورأى ذلك من قبل، وكان له حسابات أخرى كثيرة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من هذه المواقف الصدام بين حماس وإسرائيل في 2008/2009 واستغلت جماعة الإخوان الاستثارة الداخلية للمجتمع المصري ولعبت رأس الحربة، وكذلك قوى يسارية وليبيرالية على الأرض لها نظرة قومية.
وأشار إلى أنه في 2008م2009، حماس قامت بتفجير سلك شائك على الحدود وسور مبنى بين قطاع غزة والحدود المصرية، فحماس نسفت السلك والسور وعبرت بمئات الآلاف من البشر لداخل سيناء لمدة 3 أو 4  أيام حتى تمكنت القوات المسلحة من إخراجهم. 

وتابع، أنه هذا الوقت كانت هناك خشية على قناة السويس بأن تطلق عليها سفينة أمريكية  صواريخ عبر القناة وكانت هناك عملية قنابل يدوية تكتشف في القطارات المصرية وتسرب  لتواجد غير مصري داخل مصر يصل لمئات الآلاف، مؤكدًا أنه بعدة بشهور بدأ يتنامى لدى أجهزة الأمن المصري أنهم سيحاولن نسف السور مرة أخرى بعد أن تم بناؤه ووضع حراسة عليه، ووقتها علق على الأمر وكان وزيرًا للخارجية قائلًا:  "اللي هيكسر السور هنكسر رجله". 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.   

لسفير أحمد أبو الغيط الإخوان حماس إسرائيل الصدام

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