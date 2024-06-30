شيخ الأزهر والمفتى ينعيان والدة ملك المغرب

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة مساء السبت.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار.

ونعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صاحبةَ السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، التي وافتها المنيَّة مساء السبت.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى جلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور لها بإذن الله، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدها برحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.