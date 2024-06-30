الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيخ الأزهر والمفتى ينعيان والدة ملك المغرب

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة مساء السبت.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار.

txt

"الشريف" و"الأزهرى" يعزيان ملك المغرب فى وفاة والدته

ونعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صاحبةَ السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، التي وافتها المنيَّة مساء السبت.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى جلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور لها بإذن الله، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدها برحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

فضيلة الإمام الأكب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الملك محمد السادس الدكتور شوقي علام

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. كاتس: لدينا سلاح يكسر المعادلة إذا قررت دول الشرق الأوسط تصفية الحسابات

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

عاجل.. حزب الله اللبناني ينفذ 3 عمليات استهدفت تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية

"أبو الغيط": مصر تصدت بقوة للرؤية الأمريكية حول الوضع العربى والتغيير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه