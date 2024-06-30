أبو الغيط لـ "الشاهد": مصر أجهضت المخطط الإسرائيلى بنقل الفلسطينيين إلى سيناء

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عملية غزة التي مضى عليها حتى الآن 8 أشهر هي عملية تستهدف أولًا وأخيرًا نقل الشعب الفلسطيني في غزة إلى أرض خارج غزة، سواء سيناء أو أي أرض أخرى في العالم.

وأضاف أبو الغيط خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مصر قد نجحت بما لا يقبل شك في اجهاض هذا المخطط هذه المرة، لافتًا إلى أن هذا المخطط قائم منذ عام 2008 – 2009، وذلك خلال الدخول الأول.

وأكد أن إسرائيل تبغي الأرض وإخلاء الأرض، وإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما أنهم لا يقبلون بشريك آخر معهم على الأرض، وعندما نقول لهم حتى اليوم "دولتين" يقولون "لا نوافق"، وكأن نقبل باستمرار الوضع القائم حاليًا؛ سواء في الضفة الغربية أو غزة أبد الآبدين، أن الشعب الفلسطيني يبقى 10 مليون و15 مليون والإسرائيليون ثابتين على 8 مليون ويحكمونهم بالحديد والنار.. هذا لن يتحقق.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.