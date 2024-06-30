يورو 2024.. ألمانيا تعبر الدنمارك بهدفين وتتأهل إلى ربع النهائى

تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024 عقب الفوز على الدنمارك بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16.

سجل هدفي الألمان كل من كاي هافيرتز من ركلة جزاء وجمال موسيالا في الدقيقتين 53 و68 من عمر المباراة.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت بضغط قوي من جانب منتخب ألمانيا.

في الدقيقة الثالثة، ديفيد راوم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفي الدقيقة الرابعة، توني كروس أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نيكو شلوتيربيك برأسية قوية داخل الشباك.

وأطلق كيميتش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

كاي هافيرتز سدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأرسل توني كروس في الدقيقة 11 الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها روبيرت أندريش برأسية ولكن في نفس مكان وقوف الحارس شمايكل الذي أمسك بها بثبات.

كريستيان إريكسن سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها روديجر لتمر الكرة لخارج الملعب.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 35 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد 15 دقيقة تقريبا تم استئناف اللعب.

في الدقيقة 39 هافيرتز سدد الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 45 الكرة وصلت إلى هويلوند مهاجم الدنمارك أمام المرمى وسدد الكرة ولكن تألق مانويل نوير وتصدى للكرة.



أحداث الشوط الثاني

منتخب الدنمارك باغت أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 48 لكن بعد بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على يواكيم أندرسن قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 51 روبيرت أندريش سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 52 حصل منتخب ألمانيا على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على يواكيم أندرسن من داخل منطقة الجزاء.

ونجح كاي هافيرتز في تسدجيل هدف التقدم من علامة الجزاء حيث سدد الكرة في أقصة الزاوية اليسرى أرضية للحارس كاسبر شمايكل.

وتمكن جمال موسيالا من إضافة الهدف الثاني للألمان في الدقيقة 68 بعدما أرسل نيكو شلوتيربيك تمريرة طولية استلمها موسيالا خلف المدافعين ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.