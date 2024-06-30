الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز

الزندانى: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية ويستغلون القضية الفلسطينية لكسب بعض الشعبية (فيديو)

الدكتور شائع الزنداني
الدكتور شائع الزنداني

صرح الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، بأن جماعة الحوثي تلعب دورًا مرسومًا لها في خلق الاضطرابات في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، موضحًا أن الحوثيين يحاولون استغلال القضية الفلسطينية لكسب بعض الشعبية والتأييد على الصعيد الشعبي.

وأضاف الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اعتقادًا سائدًا بين الشعوب العربية بأن الحوثيين يقومون ببطولات كبيرة ويواجهون إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الواقع يظهر تأثيرات مختلفة على هذه الدول.

وأكد أن جماعة الحوثي تحاول الهروب من مشاكلها الداخلية من خلال دور محدد لها في ما يسمى بمحور المقاومة، مثل حزب الله في لبنان والمقاومات الأخرى في بلدان أخرى، مما يجعل نشاط الحوثيين جزءًا من هذا التوجه.

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