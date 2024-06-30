تحرير 82 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

شنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرير 9 مخالفات في ملوي

من جانبه قاد تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة رقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، حيثُ تفقد رئيس المدينة مصنع لتصنيع الألبان والجبن، للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والصحية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تنوعت مابين (عدم وجود شهادة صحية ـ عدم إعلان عن أسعار ـ نظافة ) وذلك بالتعاون مع تموين المركز والمدينة ومباحث التموين والطب البيطري.

متابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية في أبو قرقاص

فيما قال المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تفتيشية مفاجئة تحت إشراف محمد تقى مدير إدارة التموين بالمركز على عدد من المخابز البلدية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، وتم تحرير 32 محضرا ما بين نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود سجلات التفتيش، وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، نفذوا حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

تحرير 41 محضرا تموينيا في مطاي

واستهدفت ضبط مخالفات المخابز والسلع بالمدينة والقرى، حيث شكلت إدارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز بمطاري، وأسفرت الحملة عن تحرير 41 محضرا تموينيا، جاءت كالتالي 3 محاضر نقص وزن، و3 عدم نظافة أدوات العجن، و3 عدم إعطاء بون صرف، و2 تبديدات دقيق، و1 تجميعات دقيق، و3 عدم إعلان، و2 عدم وجود شهادة صحية وأسعار، و2 إدارات محطات بترولية دون ترخيص، و1 عدم الإعلان عن أسعار اللحوم، و1 ذبح خارج المجازر الحكومية، و9 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية.

وتم تحرير هذه المحاضر بمعرفة مدير تموين مطاي، وإلهام أحمد محمود مدير الرقابة التموينية، ومصطفى محمد مفتش الأغذية،والدكتور وليد ريدي مسئول الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين.

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