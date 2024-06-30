الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزندانى: هجمات الحوثيين تعرقل جهود السلام في البحر الأحمر (فيديو)

الدكتور شائع الزنداني
الدكتور شائع الزنداني

أكد الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن مرور السفن عبر قناة السويس انخفض بنسبة 50%، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا داعمًا على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى مواقفها الفاعلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضح الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تدعم الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي أسفرت عن الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى معالجة الجانب الإنساني في الأزمة، إلا أن هذه الجهود تراجعت نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف الزنداني: "القضية الفلسطينية تمثل أولوية بالنسبة لمصر واليمن، والعدوان المستمر على قطاع غزة يأتي ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ولهذا، تتوافق اليمن مع مصر بشكل كامل في موقفها الداعم لفلسطين والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية".

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