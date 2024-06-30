"أبو الغيط": مصر تصدت بقوة للرؤية الأمريكية حول الوضع العربى والتغيير

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت آخر زيارة له لأمريكا في إبريل عام 2004، وتوقف عن زيارتها في عهد الرئيس بوش الإبن، حتى عام 2010 أي أنه أمضى 6 سنوات بدون الزيارات السنوية وكانت تصل لمرتين بالعام.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب في ذلك كان لسياق فرض التغيير الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي تصدت له مصر بشكل كبير ولكن الكثير من الدول العربية والقادة العرب كانوا يختفون خلف الموقف المصري.



وتابع، أنه خلال تواجد الوفد المصري في المنامة بالبحرين، تبين أن الوفد الأمريكي يسعى لفرض رؤية كاملة للوضع العربي والتغيير بشكل يتنافى مع فكرة الاختيار والسيادة والكثير من الاطراف العربية كانت تنسق مع بعضها وتقول للمصريين الأمور لا تسير هكذا.



وأكد أن مصر كانت أكثر الأطراف تصديًا لهذا الموضوع وفي البحرين حاولوا فرض بيان مشترك برؤية أمريكا كاملة رفضناها وهددنا بالمغادرة وبعض أصحاب الاقتناع بالرؤية الأمريكية على المسرح المصري وبعض المصدقين في الرؤية الغربية في حقوق الإنسان كل هذه القيم قوبلت بالتصدي.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

