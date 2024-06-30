الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزندانى يكشف عن لقاء مرتقب بين الأطراف اليمنية لبحث ملف الأسرى (فيديو)

الدكتور شائع الزنداني
الدكتور شائع الزنداني

كشف الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن جماعة الحوثي تستغل ملف الأسرى كجزء من بروباجندا لتجميل صورتها، حيث تحتجز آلاف السجناء، وفي حال إطلاق سراح أسير أو معتقل واحد، تقوم باعتقال 50 إلى 100 مواطن بريء في اليوم التالي.

وأوضح الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمات الدولية لم تسلم من هذه الاعتقالات، حيث تم اعتقال أكثر من 50 موظفًا لدى المنظمات الدولية، بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسة أو مواجهة الحوثيين.

وأضاف "الزنداني" أن هناك اتفاقًا لعقد اجتماع للجنة الأسرى في الأردن، إلا أن الحوثيين اعتذروا في اللحظات الأخيرة، وطالبوا بعقد الاجتماع في سلطنة عمان، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية.

وأكد أنه من المتوقع عقد لقاء بين الفريقين خلال الأسبوع المقبل لبحث قضية الأسرى على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".

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