الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. الاتحاد السكندرى يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الداخلية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تقدم نادي الاتحاد السكندري، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

كان الاتحاد السكندري قد تعادل بهدف لكل فريق مع الداخلية في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد الإسكندرية في الجولة 28 من بطولة الدوري.

افتتح الأنجولي كريستوفاو مابولولو التسجيل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 52 من ركلة جزاء قبل أن يدرك إسلام عبدالنعيم التعادل لصالح الداخلية في الدقيقة 67 من تسديدة قوية.

واستكمل زعيم الثغر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مورو ساليفو في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ونشر الاتحاد السكندري بيانًا جاء كالتالي:

"الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة، والعدالة غائبة فى الدورى المصري".

وأضاف البيان: "أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم".

وتابع البيان: "حكم المباراة لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته، كان هذا الهدف الغير محتسب والذى تم إلغاؤه كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة".

وأتم: "مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدوري المصري لكرة القدم".


 

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