أبو الغيط لـ "الشاهد": لا قدسية لأى قضية توازى قدسية الأرض المصرية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كوزير خارجية وكمصري يؤمن بهذا التراب، مشيرًا إلى أنه لا قدسية لأي قضية توازي قدسية الأرض المصرية، الأرض المصرية تأتي أولًا، وبعد ذلك مستعدون للذهاب إلى الجحيم للدفاع عن أي موقف آخر تجمع عليه الأمة، ولذلك قلت: "اللي هيكسر السور هنكسر رجله" وذلك لكل من يقترب من الحدود المصرية من ناحية فلسطين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإخوان المسلمين واليسار المصري والليبراليين المصريين غضبوا غضبًا شديدًا وانطلقوا في مهمة وهي كيف لوزير خارجية مصر أن يقول مثل هذا الكلام.

وتابع: "أنا كوزير خارجية مؤمن تمامًا ببلدي وبصدق مواقفي، مستعد أن أقف حتى النهاية للدفاع عن هذه الأرض، ولذلك أصريت على تصريحي "اللي هيكسر السور هنكسر رجله".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.