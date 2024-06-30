الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزندانى يوضح دور مصر المحورى فى دعم اليمن بعد انقلاب الميليشيات (فيديو)

الدكتور شائع الزنداني
الدكتور شائع الزنداني

أكد الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، أن العلاقات بين مصر واليمن متميزة ومتجذرة، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية كانت دائمًا داعمة للشعب اليمني، موضحًا أن الحوار الاستراتيجي المصري اليمني كان قائمًا منذ سنوات، لكنه توقف بسبب الحرب، وتمكن من إحيائه مجددًا في ظل التطورات الجارية في المنطقة.

وأضاف الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولتين بحاجة إلى تنسيق مواقفهما المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى صعيد التعاون الثنائي، مؤكدًا أنه مع انقلاب الميليشيات على السلطة اليمنية وتشكيل التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كانت مصر من أوائل الدول المنضمة للتحالف.

وأشار "الزنداني" إلى أن مصر تلعب دورًا سياسيًا داعمًا، ولها مساهمات كبيرة في الجوانب الإنسانية إلى جانب الحكومة اليمنية، كما أكد أن مصر كانت دائمًا بجانب وحدة وسلامة أراضي اليمن واستقراره.

وأوضح أن اليمن يقع على باب المندب، وما يحدث فيه يؤثر على الأمن القومي المصري بشكل عام، ولهذا كان هناك تركيز خلال الحوار بين الدولتين على موضوع باب المندب.

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