وزير خارجية اليمن يروى كواليس انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة بدعم إيرانى

أكد الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن الأوضاع في اليمن ليست بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن اليمن منذ تسع سنوات، ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية بدعم من إيران، تعيش في حالة حرب مستمرة، مما يكبد الشعب اليمني ثمنًا باهظًا دون أي مصلحة حقيقية له أو ارتباط بمستقبله وتطوره.

وأشار الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأزمات التي تشهدها المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو لبنان، ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة لمخططات سابقة وحسابات استراتيجية، مؤكدًا أن الأزمة في اليمن ليست مجرد صراع داخلي، بل لها أبعاد إقليمية ودولية.

وأضاف "الزنداني" أن ما يحدث في المنطقة العربية بشكل عام هو سلسلة مترابطة من الأحداث، تهدف إلى إضعاف الدول الوطنية في العديد من الأقطار العربية، وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط وفقًا لحسابات استراتيجية لقوى أخرى.