كيف تستغل الميليشيات الحوثية قضية غزة للدعاية لأنفسهم؟.. وزير الخارجية اليمنى يكشف

أكد الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن الأزمة اليمنية هي أزمة مستقلة بذاتها، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية تستغل قضية غزة للدعاية لأنفسهم، رغم أن الشعب اليمني بأكمله يدعم القضية الفلسطينية ويعتبرها القضية المركزية والأولى، وأوضح أنه لا يوجد ارتباط بين الأزمة اليمنية والأحداث في غزة.

وأضاف الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن للأزمة اليمنية أسباب متعددة، وأن الأطراف الدولية والإقليمية لا تقيم الأزمة بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الأزمة اليمنية ليست ذات بعد وطني فقط، بل ترتبط بأبعاد إقليمية.

وتابع الزنداني قائلًا: "الميليشيات الحوثية لا تسعى إلى شراكة سياسية أو وطنية في السلطة أو الثروة، بل تسعى للحكم بناءً على نظرية الحق الإلهي، حيث يعتقدون أن الله اصطفاهم لحكم البشر".