أبوالغيط لـ"الشاهد": أمريكا استخدمت "الكذبة الكبرى" المسماة بـ"حقوق الإنسان" لتغيير المجتمعات العربية

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمريكا استخدمت "الكذبة الكبرى" المسماة بـ"حقوق الإنسان" في تغيير المجتمعات العربية.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: "كانت هناك مؤشرات بتحدٍ للنخب السياسية قبل ثورة يناير لأن هناك بشرًا كثيرين يتصورون أنهم متعمقون في هذا الموضوع، ولكن الصورة الكاملة والتراكم المعرفي غير موجود، ومن ناحية أخري كان هناك بعض البشر ينظرون بدون دراسة وتعمق في حين أن هؤلاء الأشخاص لديهم إدارة للأعمال فقط دون تعمق".

وتابع: كان هناك مسئولون في أجهزة الأمن المصري دارسون بعمق شديد لمجريات الأمن القومي المصري، وبقراءة متعمقة جدًا، ويتصور البعض أنه بعد قراءة للأمور يقللون من قيمة تراكم المعرفة، فزيارة واشنطن بالنسبة لي كانت كاشفة ومؤشرًا على مجريات الأمور، وتحدثت عن كل هذا في كتابي "شهادتي".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.