السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط لـ"الشاهد": الرئيس مبارك أدرك مبكرًا النوايا الأمريكية لمصر

جريدة الدستور

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: كلفت بوزراة الخارجية المصرية في 2004 وتابعت الرغبة الأمريكية في التغيير داخل المجتمعات العربية.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكاتور محمد الباز عبر فناة extra news: الرئيس مبارك أدرك مبكرًا أن النوايا الأمريكية اتجاهه ليست طيبة، وبالتحديد في 2004، عندما توليت منصب في حكومة نظيف وسافرت بعدها للولايات المتحدة الامريكية في فبراير 2005، والتقيت بنائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع الأمريكي ويعمل في البيت الأبيض، وشخصية عملت مع ترومان سنة 1950، وكان شخصية محنكة جدًا".

وتابعت: “قبلها شاركت كوزير خارجية لمصر في مؤتمر ميونخ للأمن في 10 فبراير 2005، وهاجم مصر السيناتور ماكين، كان يميني جدًا وجمهوري وكان له تأثير كبير الولايات المتحدة، وكان والده قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وجده كان أحد القادة البحريين في الحرب العالمية الثانية، وكان يشعر بقيمته، وقال لي أمام المؤتمر في ميونخ ”إيه حكاية الرئيس مبارك وعملية توريث الحكم، وأن هناك ضرورة للتغيير في مصر، وكان هذا مؤشرا".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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