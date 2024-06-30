إزالة وإيقاف 16 حالة تعدى ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 16 حالة تعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وإيقاف أعمال البناء، وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها قامت الوحدة المحلية بإشراف عيد السيد رئيس قرية صندفا، وبحضور سكرتير المجلس بالتوجه الى عدد 2 حالة صبة سقف في عزبة المعطن، وتم التحفظ على الخلاطه وأيضا حالة في صندفا تم التحفظ عليها وتم إيقاف العمل وطرد العمال.

كما قامت بجضور عادل عوض نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وعمرو حمدي القائم بأعمال سكرتير الوحده بالحسينية ومحمد أدهم مدير الإزالات والاشغالات بالمركز وحسن مصطفى رئيس حى غرب ويوسف حنا مدير الإزالات والإشغالات بالحسينية بإزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على مساحة ٢ قيراط تقريبا، الحالة الأولى حفر لبشة خرسانية بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو على مساحة ١٤٠مترا للمرة الثانية، والحالة الثانية عبارة عن سور حوض الساحل على مساحة ٢٠٠متر تقريبا وجارى أتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الزراعه والتموين طبقا للقانون واللوائح.

كما تمكنت بحضور محمد ادهم السيد مدير الإزالات والأشغالات وحسن مصطفى رئيس حى غرب و محمود ماهر رئيس حى جنوب من تنفيذ 2 حالة إزالة غرب مرسيليا، الحالة الأولى ردم حفر على مساحة 120متر، والحالة الثانية إزالة قواعد خرسانية على مساحة 150 مترا، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت إزاله ٣ حالات تعدي منها حاله بحي غرب المدينه ، وعدد ٢ حاله شرق المدينه ، وذلك تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف المهندس حامد فخرى، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات قامت الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف يسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص وامام نجيب رئيس قريه اتليدم بإزالة عدد ٥ حالات تعدى بمدينة ابوقرقاص وقرية اتليدم بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء .

وأكد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف وبمشاركة مصطفى عبده نائب رئيس المركز قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبد الحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة حالة واحدة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقرية الناصرية بمساحة قيراط واحد، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008، وتم مصادرة معدات البناء.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة نصر ربيع رئيس القرية والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنزال شدة خشبية بمساحة 140 متر مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتم التحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا