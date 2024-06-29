الأولى المصرية تعرض تقريرا بعنوان "ذكرى 30 يونيه.. سنوات من الجهد والكفاح"

عرضت القناة الأولى المصرية تقرير بعنوان "ذكرى 30 يونيه.. سنوات من الجهد والكفاح عاشتها الدولة المصرية في العقد الأخير.

سنوات من الجهد والكفاح عاشتها الدولة المصرية في العقد الأخير، تحملت خلالها الصعاب واجتازت العقبات لكي تنجح في الوصول إلى حياة كريمة تليق بالمصريين، ومن أجل ذلك الهدف وتلك الغاية، وضعت القيادة السياسية تحسين حياة المواطن المصري بجميع فئاته نصب أعينها من خلال نقلات نوعية في نمط حياته العديد من المبادرات، ففي خطوة غير مسبوقة أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لإنعاش الاقتصاد المصري في عام 2014، وهي صندوق "تحيا مصر".

وأشار التقرير إلى أن "صندوق تحيا مصر" هو صندوق ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية والذي أثمر عن العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد والبنى التحتية للدولة وللمشروعات الاجتماعية والصحية، وتغلغل في كل مناحي الحياة كطوق نجاة سريع تم إلقاءه للاقتصاد المصري الذي كان يعاني بعد عام 2011م.

ولأن بناء الإنسان عنوانها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة.