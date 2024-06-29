السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. تعادل سلبي بين ألمانيا والدنمارك في الشوط الأول

مباراة ألمانيا والدنمارك
مباراة ألمانيا والدنمارك

انتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا والدنمارك بالتعادل السلبي بين الفريقين في الدور ثمن النهائي ببطولة يورو 2024.

المباراة بدأت بضغط قوي من جانب منتخب ألمانيا.

في الدقيقة الثالثة، ديفيد راوم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفي الدقيقة الرابعة، توني كروس أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نيكو شلوتيربيك برأسية قوية داخل الشباك.

وأطلق كيميتش  تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

كاي هافيرتز سدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأرسل توني كروس في الدقيقة 11 الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها روبيرت أندريش برأسية ولكن في نفس مكان وقوف الحارس شمايكل الذي أمسك بها بثبات.

كريستيان إريكسن سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها روديجر لتمر الكرة لخارج الملعب.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 35 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد 15 دقيقة تقريبا تم استئناف اللعب.

في الدقيقة 39 هافيرتز سدد الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 45 الكرة وصلت إلى هويلوند مهاجم الدنمارك أمام المرمى وسدد الكرة ولكن تألق مانويل نوير وتصدى للكرة.

منتخب المانيا منتخب الدنمارك مباراة ألمانيا والدنمارك يورو 2024 تعادل سلبي

مواد متعلقة

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك فى يورو 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية

تشكيل مباراة ألمانيا والدنمارك فى يورو 2024

الزمالك يهزم سيراميكا برباعية فى أول مباراة بعد أزمة مباراة القمة

صديق أوجولا يسجل هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الشوط الأول

إيبوكا يدرك التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مصطفى شلبى يمنح الزمالك التقدم على سيراميكا كليوباترا

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه