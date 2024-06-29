يورو 2024.. تعادل سلبي بين ألمانيا والدنمارك في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا والدنمارك بالتعادل السلبي بين الفريقين في الدور ثمن النهائي ببطولة يورو 2024.

المباراة بدأت بضغط قوي من جانب منتخب ألمانيا.

في الدقيقة الثالثة، ديفيد راوم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفي الدقيقة الرابعة، توني كروس أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نيكو شلوتيربيك برأسية قوية داخل الشباك.

وأطلق كيميتش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

كاي هافيرتز سدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأرسل توني كروس في الدقيقة 11 الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها روبيرت أندريش برأسية ولكن في نفس مكان وقوف الحارس شمايكل الذي أمسك بها بثبات.

كريستيان إريكسن سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها روديجر لتمر الكرة لخارج الملعب.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 35 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد 15 دقيقة تقريبا تم استئناف اللعب.

في الدقيقة 39 هافيرتز سدد الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 45 الكرة وصلت إلى هويلوند مهاجم الدنمارك أمام المرمى وسدد الكرة ولكن تألق مانويل نوير وتصدى للكرة.