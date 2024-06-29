السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: لا توجد علاقة بين الصراع فى غزة وما يحدث بجنوب لبنان

العميد خالد حمادة
العميد خالد حمادة

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إنه لا يرى، وهذه نتيجة التجربة، أي علاقة بين الصراع في غزة وما يجري في الجنوب اللبناني، ففي غزة هناك شعب يقاتل للحصول على دولة، وفي لبنان هناك حزب مسلح ينتمي لطهران يسعى لتهميش وتحلل الدولة لصالح حزب سياسي مرتبط بالخارج.

وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل ما يجرى في الجنوب اللبناني ليس سوى محاولة إيرانية للبقاء في المشهد المتعلق بأمن إسرائيل وإيجاد صلة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وتابع: "تريد إيران الحفاظ على مواقعها في الجنوب اللبناني فقط ولكن تريد دائمًا القبض على القرار السياسي كما هو حاصل منذ سنوات، وهو يهتم تأمين المصالح الإيرانية في المنطقة، وهو ليس حزبًا مستقل القرار إنما يرتبط بطهران، واليوم دمر أكثر من 20 قرية في الجنوب اللبناني".

وواصل: "الحزب لا يستعمل قدراته العسكرية وهو يقول دائمًا إنه لا يسعى لجر لبنان لصراع أكبر، إذن الصواريخ الموجودة لديه، والتي شاهدنا جزءًا منها في الهجوم الإيراني على إسرائيل موجودة للاستخدام لهدف آخر إذا ما أرادت إيران توسيع الحرب".

خبير عسكري جنوب لبنان غزة لبنان القاهرة الإخبارية

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