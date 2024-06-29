السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط لـ"الشاهد": ماحدث فى العراق 2003 بداية تخطيط أمريكا لتغيير النظم العربية

جريدة الدستور

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 رأت أن التيارات بالغة العنف في الإسلام السياسي يجب أن تضرب وأن يتم بالتوزاي تغيير المجتمعات العربية.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فناة extra news: كنت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة منذ أن وقعت أحداث 11 سبتمبر واطلعت على كل ما يدور في أمريكا بشأن تغيير المجتمعات العربية.

 وأشار إلى أن ماحدث في العراق في عام 2003 كان بداية تخطيط أمريكا لتغيير النظم والمجتمعات العربية، متابعًا: "بدأت إدارة الرئيس بوش الابن تضغط في اتجاه التغيير وليس في مصر فقط، ولكن على مستوى الإقليم، وطرحت كومبليزا رايس مفهوم الشرق الأوسط الجديد والكبير وتجميع القوى الإسلامية وفرض التغيير عليها وتغيير المجتمعات الإسلامية وعلاقة المرأة بالمجتمع ودورها في المجتمع والمرأة الإسلامية كيف لا يسمح لها، وكان هناك قصص وروايات في التدخل المباشر وغير المباشر".

 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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