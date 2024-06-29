السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا إصابات.. نشوب حريق في مطعم في منطقة الكوثر بسوهاج

جريدة الدستور

نشب حريق في مطعم شهير في دائرة قسم الكوثر بمحافظة سوهاج، وتدخل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده عقب وصولهم إلى مكان البلاغ.

 

لم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجاري استكمال الفحص للوقوف على سبب الحريق، وتحديد قيمة التلفيات الناجمة عنه، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان قد ورد بلاغا لمأمور قسم الكوثر بنطاق أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق بمطعم للمأكولات وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشار الحريق وتفاقمه.

حريق دائرة قسم الكوثر محافظة سوهاج الحماية المدنية أمن سوهاج

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