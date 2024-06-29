لا إصابات.. نشوب حريق في مطعم في منطقة الكوثر بسوهاج

نشب حريق في مطعم شهير في دائرة قسم الكوثر بمحافظة سوهاج، وتدخل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده عقب وصولهم إلى مكان البلاغ.

لم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجاري استكمال الفحص للوقوف على سبب الحريق، وتحديد قيمة التلفيات الناجمة عنه، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد بلاغا لمأمور قسم الكوثر بنطاق أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق بمطعم للمأكولات وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشار الحريق وتفاقمه.