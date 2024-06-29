بمشاركة رمزي يسي.. ختام الموسم الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حفل ختام الموسم الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسى.

تضمن برنامج الحفل افتتاحية "الجزيرة المهجورة" لهايدن، والسيمفونية رقم 41 لموتسارت المعروفة باسم "چوبيتر" و"الفانتازيا الكورالية" لبيتهوفن، بمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية.

يذكر أن أوركسترا مكتبة الإسكندرية تأسست عام 2002 مع بداية نشاط مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وتتكون من 25 عازفًا وتقدم نحو 30 حفلًا سنويًا، وتهدف إلى تحسين الذوق العام للجمهور السكندري بشكل خاص والجمهور المصري بشكل عام، كما تهدف أيضًا إلى نشر الثقافة الفنية والموسيقية في المجتمع، من خلال تقديم حفلات موسيقية متنوعة للجمهور، بالإضافة إلى برامج خاصة لطلبة المدارس والجامعات ومحاضرات التذوق الموسيقي التي يصحبها عروض أوركسترا حية، في محاولة لتقريب المسافات بين الجمهور المصري والموسيقي الكلاسيكية سعيًا لزيادة محبي ذلك النوع من الموسيقي داخل المجتمع المصري.

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