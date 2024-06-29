السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشباب والرياضة يشهد توزيع ميداليات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم تتويج الفائزين ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من (٢٥-٣٠) يونيو الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بإنجازات الناشئين المصريين في بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، مؤكدًا موهبتهم وقدراتهم المميزة والتي تُبشر بمستقبل واعد لرياضة الخماسي في مصر، معبرًا عن تطلعه لمزيد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا دعمه المتواصل للرياضيين المصريين في كافة الرياضات، متمنيًا أن يواصل لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث تألقهم وتحقيق ميداليات باوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن ما يتحقق من إنجازات ونتائج مميزة على كافة المستويات، بفضل الدعم اللا محدود الذي توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية، مما جعل الرياضة المصرية تحقق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة.

ووجّه "صبحي" الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم البطولة، وعلى رأسهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد المصري للخماسي الحديث، مُثنيًا على جهودهم المتميزة في سبيل إخراج البطولة بأفضل صورة.

وسيطر ناشئو الفراعنة على منصة التتويج خاصةً في فردي الناشئين حيث توج معتز وائل ومصطفي أبو عامر بذهبيّة وفضية منافسات الفردي الناشئين فيما حقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية.

واحتل مازن شعبان المركز الثامن برصيد 1498 نقطة لتحقق مصر ذهبية منافسات الفرق.

وفي منافسات فردي الناشئات توجت اليوم فريدة خليل بالميدالية البرونزية خلف فيكتوريا سازونوفا والتي تشارك كلاعبة محايدة التي فازت بالذهبية وجاءت إليزيفيتا سكوندياكوفا لاعبة محايدة أيضا بالمركز الثاني.

وقام بتسليم الميداليات كل من كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى الخماسي والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية ورئيس "الأوكسا" ووليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث والدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الأكاديمية العربية والدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي واللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري وكابتن عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق  الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة كما حققت اليوم فريدة خليل برونزية فردي الناشئات برصيد 1370 نقطة.

وتختتم البطولة غدا الأحد بمنافسات الزوجي المختلط.

IMG-20240629-WA0087
IMG-20240629-WA0087
IMG-20240629-WA0088
IMG-20240629-WA0088
IMG-20240629-WA0089
IMG-20240629-WA0089
IMG-20240629-WA0090
IMG-20240629-WA0090
IMG-20240629-WA0086
IMG-20240629-WA0086
IMG-20240629-WA0085
IMG-20240629-WA0085
IMG-20240629-WA0091
IMG-20240629-WA0091
IMG-20240629-WA0084
IMG-20240629-WA0084
أبطال مصر من الخماسي الحديث إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء امس السبت المهندس شريف العريان الأوليمبية باريس 2024 العالم

مواد متعلقة

مصر تفوز بذهبيتين وفضية فى منافسات الفردى ببطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث

بـ 37 ميدالية مصرية.. اختتام منافسات بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية

اليوم.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعى 2024

محمد إبراهيم: تتويج منتخب الدراجات البارالمبى ببطولة إفريقيا جاء عن جدارة

عماد رمضان: منتخب رفع الأثقال البارالمبى جاهز لباريس 2024.. وهدفنا إنجاز تاريخى لمصر

بالعلامة الكاملة.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

اليوم.. تصفيات فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

بمشاركة 6 دول إفريقية.. وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة إفريقيا البارالمبية للدراجات

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه