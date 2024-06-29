السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماك شرقاوى: بايدن فى المناظرة الرئاسية ظهر وكأنه "هربان من شهادة وفاته"

جريدة الدستور

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص بالشأن الأمريكي، أن المناظرات ليست إجبارية لمرشحي الرئاسة الأمريكية والـ"سي إن إن" قررت عمل مناظرة للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت غريب والمناظرة الأخرى ستكون يوم 11/9 المقبل، موضحًا أن هذه المناظرات لا تعطي شرعية بأن دونالد ترامب هو المرشح، وسيكون هناك اجتماع لاختيار مرشح حزب الجمهوري من عدمه.

وأضاف "شرقاوي"، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مناظرة الرئيس الأمريكي الحالي والسابق كارثية للحزب الديمقراطي والرئيس بايدن ومن الممكن أن يكون هناك مرشح آخر، وهذا من الممكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوضع الصحي لجو بايدن يؤكد أنه يتم النظر في اسمه، وبايدن ما زال المرشح ولكن الديمقراطيين بالمجالس المغلقة يتوقعون خسارته.

ظهور بايدن بالمناظرة بمثابة كارثة للحزب الديمقراطي

وتابع: "بايدن هربان من شهادة وفاته وهو ما ظهر خلال المناظرة الأخيرة لتوقفه عن الكلام والخلط في الأمور وهو بمثابة كارثة للحزب الديمقراطي"، مؤكدًا أنه لو تقدم 8 وزراء بإعفاء بايدن من الرئاسة بسبب حالته الصحية سيتم إعفاؤه من منصبه.

ماك شرقاوي جو بايدن دونالد ترامب هربان شهادة وفاته المناظرة للحزب الديمقراطي

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