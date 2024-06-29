السبت 29 يونيو 2024
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محمد فايز فرحات لـ"عن قرب": العالم غارق فى الصراعات بكل مخاطرها

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرقم الذي أعلن عنه حول الصراعات الموجودة حول العالم يشير إلى مفارقة أولية، لافتًا إلى أن المفارقة تعني أنه في الوقت الحالي من المفترض أن يلتفت العالم إلى تحديات غير تقليدية خطيرة تمثل تهديدًا للمجتمع الدولي بشكل عام منها التداعيات المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف "فرحات" خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب" والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية أنه في ظل تنامي التهديدات يجب أن تتراجع الصراعات التقليدية لمصلحة تعزيز أو اتساع فرص التعاون الدولي لمواجهة الأنماط غير التقليدية من الأزمات والتهديدات، لافتًا إلى أن الصراعات التقليدية هي الحروب على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: "هناك حروب دولية أيضًا لها تأثير على مواجهة التحديات، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، فما زال العالم غارقًا في الصراعات التقليدية بكل مخاطرها، بل يزداد حجم الإنفاق العسكري ويزداد التسلح، ويزداد اتجاه دول العالم إلى بناء التحالفات الوطنية العسكرية، بالإضافة إلى الاتجاه لتطوير أنماط جديدة من التسليح مثل الصواريخ والغواصات التي تعمل بالوقود النووي".

عن قرب محمد فايز فرحات الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات القاهرة الإخبارية

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