مصرع شاب غرقا في شاطىء إدكو بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا في مياه شاطىء إدكو شمال محافظة البحيرة، اليوم السبت، أثناء استحمامه في مياه الشاطىء هروبا من حرارة الجو، حيث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بغرق شخص في مياه شاطىء إدكو، وانتقل ضباط مباحث إدكو وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص غرق شاب أثناء قيامه بالاستحمام في مياه شاطىء إدكو.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري للمكان، لانتشال جثمان الغريق ويدعي سيف تامر قاقا، 16 عاما، مقيم بمدينة إدكو، وجار البحث عن الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وفرق الغواصين المتطوعين.