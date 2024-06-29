مستشار استثمار دولى يكشف بالتفاصيل أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، عن أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلًا: "إن الأهمية الأولى تتمثل في ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة دول الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى الحكومات أو مستوى القطاع الخاص".

وأضاف الدكتور يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة ten، أن هذه الخطوة المهمة تأتي كخطوة تنفيذية عملية استكمالًا لما بدأ في مارس الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي لتأكيد الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الجانبين.

وأوضح أن هذا الأمر المهم للغاية يحمل الكثير من المعاني، حتى العنوان جاء تحت إطلاق العنان للإمكانيات المصرية في ظل الوتيرة المتسارعة والسريعة للأحداث الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر المهم يؤكد ثقة الاستثمار الدوري وثقة الاتحاد الأوروبي وإيمان الاتحاد الأوروبي بعمق الشراكة مع الدولة المصرية.