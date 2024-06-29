أستاذ علوم سياسية: الصراعات الآن ليست تقليدية من جيوش نظامية

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع الآن لم يعد صراعًا تقليديًا من جيوش نظامية وإنما دخلت فيه مكونات متعددة، حيث يوجد اليوم الحرب السيبرانية والطائرات المسيّرة واستهداف البنى المدنية واختراقات معلوماتية، كل هذا قد يكون أقل تكلفة لكنه أمضى أثرًا وأقوى أثرًا وهذا الذي جعل التقرير الخاص بمؤشر السلام العالمي يشير إلى أنه لدينا حوالي 96 صراع على مستوى العالم.

وأضاف سلامة، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الرقم مقلق ولكنه أيضا رقم مهم ليه، لان الأهمية تأتي أن هذه الصراعات الـ96 ليس لها حلول في الأمد المنظورة، وليس من المتوقع أن هذه الصراعات تصل إلى تسويات، مشيرًا إلى أنه من المفترض منطقيا وعلميا أن أي طلقة رصاص لابد أن تنتهي بتسوية لكن ليس وارد في الأمد المنظور لأن التدخلات سواء كانت أطرافًا إقليمية تبحث عن مصالحها أو أطراف دولية تبحث على التنافس مع أقطاب أخرى وتبحث عن السيطرة على مناطق نفوذ هي التي تجعل هذه الصراعات صراعات ممتدة وتكون النتيجة الحقيقة الكارثية هي سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وأوضح أن هناك قرابة الأربعين ألف شهيد سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والممتدة تسعة أشهر وربما يمتد تسعة أشهر أخرى، وهذا ما يطلق عليه الصراع الأبدي.