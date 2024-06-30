موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الناس على محركات البحث، حث يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان المادة المقبلة وهي امتحان اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2024.

موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يكون الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل حيث يعد امتحان اللغة الإنجليزية، والمعروف أيضا بمادة اللغة الأجنبية الأولى، من أهم الامتحانات التي يخضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث يساهم بشكل كبير في تحديد مجمل درجاتهم النهائية ومستقبلهم الأكاديمي.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

ويبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بعد انتهاء امتحاني الفيزياء والتاريخ، عن كافة التفاصيل حول امتحان المادة المقبلة حيث ياتي موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024 يوم الثلاثاء المقبل واليك مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية.

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024. مدة الامتحان ستكون 3 ساعات، وستتضمن الورقة الامتحانية نسبة 85% من أسئلة الاختيار من متعدد و15% من الأسئلة المقالية، وسيبلغ عدد الأسئلة 40 سؤالًا.

تفاصيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

أسئلة الاختيار من متعدد:

32 سؤالًا بنظام درجة لكل سؤال.

5 أسئلة بنظام درجتين لكل سؤال.

الأسئلة المقالية:

2 سؤال مقالي بنظام درجتين لكل سؤال.

سؤال تعبيري بـ 4 درجات يتطلب كتابة رسالة بريد إلكتروني أو مقال، بعدد كلمات يتراوح بين 150 و250 كلمة.

نماذج الامتحان:

يتضمن الامتحان 4 نماذج (أ، ب، ج، د)، تحتوي جميعها على نفس الأسئلة بترتيب مختلف.

ليس من الضروري أن يحصل الطالب على نفس النموذج في كل مادة خلال فترة الامتحانات.

المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للقسم العلمي والأدبي.

السبت، 6 يوليو:

القسم العلمي: امتحان الكيمياء.

القسم الأدبي: امتحان الجغرافيا.

الأربعاء، 10 يوليو:

القسم العلمي: امتحان الرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية).

القسم الأدبي: امتحان علم النفس.

السبت، 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) للقسم العلمي.

الأربعاء، 17 يوليو:

القسم العلمي: امتحان الرياضيات التطبيقية (إستاتيكا).

القسم الأدبي: امتحان الفلسفة والمنطق.

السبت، 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) للقسم العلمي.