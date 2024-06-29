ما هو مصير اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية؟.. باحث بشئون الهجرة يوضح

كشف المحامي أشرف ميلاد روكسي، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، عن مصير اللاجئين حال عدم تقنين أوضاعهم قبل 1/7 سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة حيالهم، مؤكدًا أن فكرة الترحيل في مصر تتم بعد إجراءات تتدخل بها الجهات الرسمية ولجنة الفتوى بوزارة العدل لترحيل أي شخص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن دخول البلاد بشكل غير نظامي لشخص حياته معرضة للخطر وهرب من مناطق حروب يتم إعفاؤه من أي إجراءات عقابية بمجرد دخول البلاد، موضحًا أنه سوف يتم ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية.

الموقف حال تسبب شخص أجنبي بمشكلة

وتابع أن أي شخص أجنبي في أزمة وكان سببًا في مشكلة مع مواطن مصري لا بد من عرضه على الأمن الوطني والجوازات للتأكد من أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع، مؤكدًا أنه إذا كان يشكل خطرًا على المجتمع في البداية يتم الطلب منه في البداية توفيق أوضاعه، ويطلب منه مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن مصر بلد مهم في المنطقة على كافة الأصعدة.