السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هو مصير اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية؟.. باحث بشئون الهجرة يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف المحامي أشرف ميلاد روكسي، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، عن مصير اللاجئين حال عدم تقنين أوضاعهم قبل 1/7 سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة حيالهم، مؤكدًا أن فكرة الترحيل في مصر تتم بعد إجراءات تتدخل بها الجهات الرسمية ولجنة الفتوى بوزارة العدل لترحيل أي شخص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن دخول البلاد بشكل غير نظامي لشخص حياته معرضة للخطر وهرب من مناطق حروب يتم إعفاؤه من أي إجراءات عقابية بمجرد دخول البلاد، موضحًا أنه سوف يتم ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية.

الموقف حال تسبب شخص أجنبي بمشكلة 

وتابع أن أي شخص أجنبي في أزمة وكان سببًا في مشكلة مع مواطن مصري لا بد من عرضه على الأمن الوطني والجوازات للتأكد من أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع، مؤكدًا أنه إذا كان يشكل خطرًا على المجتمع في البداية  يتم الطلب منه في البداية توفيق أوضاعه، ويطلب منه مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن مصر بلد مهم في المنطقة على كافة الأصعدة.

اللاجئين والهجرة تقنين أوضاعهم الترحيل إجراءات عقابية مغادرة البلاد

مواد متعلقة

مصدر مسئول: جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانونى والتشريعى فى تعاملها مع ملف اللاجئين

متحدث الحكومة يعلن الموعد النهائى لتقنين أوضاع اللاجئين (فيديو)

"مفوضية اللاجئين" تشيد بدور مصر فى استضافتها للاجئين

مفوضية اللاجئين لـ"الدستور": نتعاون مع الحكومة المصرية بشأن وضع اللاجئين ودعمهم بفرص عمل

الأمم المتحدة تناقش وضع اللاجئين فى مصر وأجندة المنتدى الحضرى العالمى

قصواء الخلالى تكشف عن تحديات إدارة ملف اللاجئين فى مصر

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه