السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو منظمة التحرير لـ"القاهرة الإخبارية": كل ما يحدث هو مقدمات لحرب عالمية ثالثة

الدكتور عمر الغول
الدكتور عمر الغول

قال الدكتور عمر الغول، عضو منظمة التحرير، إنه من خلال التجارب في الحربين العالميتين الأولى والثانية عادة ما يحدث مخاض على المستوى العالمي ينتشر في الأقاليم المختلفة، والتي تكون مقدمة طبيعية لتتويجها بالحرب العالمية التي حدثت في 1914 و1939، وكل ما يحدث حاليا هي مقدمات لحرب عالمية ثالثة.

وأضاف "الغول"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المخاضات تحدث على صعيد تعدد وتشتت الحروب في الأقاليم المختلفة، حيث هناك 56 صراعا حول العالم، ومنطقة الشرق الأوسط جزء هام من هذه الصراعات الحامية، والتي يجرى التنافس عليها بين الأقطاب الدولية لإبقاءها ضمن هذا القطب أو ذات القطب.

ولفت إلى أن العالم يشهد انزياح جيوسياسي على المستويات المختلفة، والانزياح من حالة العالم ذات القطب الواحد إلى منظومة متعددة الأقطاب، هذا الانزياح يشهد احتداما وتجاذبا واستقطابا فيما بين الأقطاب المتنازعة وينعكس ذلك على الصراعات المختلفة في الأقاليم التي تشكل الكرة الأرضية.

عضو منظمة التحرير القاهرة الإخبارية حرب عالمية ثالثة الدكتور عمر الغول عن قرب

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